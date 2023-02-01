«Марсель» смог переиграть неуступчивый «Нант»

В 21-м туре Лиги 1 давно не проигрывавший «Нант» противостоял «Марселю», который сейчас почти не теряет очки. Встреча получилась более-менее равной с небольшим количеством моментов. Все решил автогол Жоао Виктора в середине второго тайма. На 90-й минуте точку поставил Аззедин Унаи.
«Марсель» победил 2:0 и вырвался на второе место с отставанием в два очка от «ПСЖ», «Нант» - 13-й.
Протокол игры
|57'Жоао Виктор (0:1)
|90'Унаи Аззедин (0:2)
Лафон Альбан•Сентонз Фабьен• 45'Жиротто Андрей•Жоао Виктор•Траоре Шарль 13'78' (Хаджам Жауэн (78') •Сиссоко Мусса79' (Мутуссами Самуэль (79') •Чиривелья Педро66' (Мохамед Мостафа (66') •Блас Людовик•Молле Флоран 27'66' (Гессан Эванн (66') •Саймон Мозес 68'78' (Делор Анди (78') •Ганаго Игнатиус
Запасные: Коршья Себастьен•Мишель Диас•Коко Маркус•Дескамп Реми
Лопес Пау• 88'МБемба Шансель57' (Клосс Жонатан (57') •Жиго Самуэль•Балерди Леонардо• 80'Тавареш Нуну•Колашинац Сеад•Верету Жордан•Ронжье Валентин•Юндер Дженгиз74' (Унаи Аззедин (74') •Малиновский Руслан 17'57' (Гендузи Маттео (57') •Санчес Алексис74' (Пайе Димитри (74')
01 февраля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Бан пользователя