«Марсель» смог переиграть неуступчивый «Нант»

В 21-м туре Лиги 1 давно не проигрывавший «Нант» противостоял «Марселю», который сейчас почти не теряет очки. Встреча получилась более-менее равной с небольшим количеством моментов. Все решил автогол Жоао Виктора в середине второго тайма. На 90-й минуте точку поставил Аззедин Унаи.

«Марсель» победил 2:0 и вырвался на второе место с отставанием в два очка от «ПСЖ», «Нант» - 13-й.