Головин – в основе «Монако» на матч монегасков против «Осера»

Полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе в матче против «Осера» в рамках 21 тура чемпионата Франции. Домашняя встреча монегасков начнётся сегодня в 23:00 по московскому времени.

Напомним, в текущем сезоне у Головина за свой клуб уже 28 проведённых матчей во всех турнирах. В них россиянин четырежды забил, а также отдал шесть голевых передач.

В чемпионате Франции «Монако» в таблице реального времени идёт на четвёртом месте, у клуба после 20 туров 38 набранных очков. Отставание от третьей строчки, которую занимает «Марсель» - шесть очков. «Осер» идёт в подвале турнирной таблицы, занимая 19 место с 13 очками.

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