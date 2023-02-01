Алжирский нападающий Ислам Слимани перешёл из клуба Лиги 1 «Бреста» в команду Лиги Жюпиле «Андерлехт». Об этом сообщается на официальном сайте бельгийского коллектива.

Переход был осуществлён по договору аренды до окончания текущего сезона.

В настоящий момент «Андерлехт», имея в своём активе 28 очков после 23 игр, располагается на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

«Брест» после 20 сыгранных матчей сумел набрать 18 баллов, что позволяет ему занимать 16 место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ислам Слимани является игроком национальной сборной своей страны.