​Во Франции клуб едва не провалил трансфер по удивительной причине

Один из французских клубов, чьё имя не раскрывается, во вторник вечером едва не провалил трансфер. Дело в том, что один из сотрудников в клубе объявил забастовку, а кроме него никто больше не знал, как оформить трансфер через систему. Об этом удивительном случае рассказывает NiZZague.

Трансфер всё же был оформлен после того, как один из руководителей этого клуба позвонил коллегам в другой клуб, чтобы разобраться в процедуре осуществления перехода футболиста.

Судя по описанию ситуации, речь наверняка идёт не о статусных клубах из французской Лиги 1.

Трансферное окно в ведущих лигах Европы закрылось во вторник вечером.