Португальский нападающий Витинья Оливейра перешел из «Браги» в «Марсель». Об этом отрапортовала пресс-служба португальского клуба. Трансфер форварда обошелся французской стороне в 32 миллиона евро. Это клубный рекорд провансальцев.

В трудовом соглашении между сторонами прописан пункт, согласно которому «Брага» получит десять процентов от последующей продажи форварда. Кроме того, португальцы имеют право обратного выкупа Витиньи за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 27 поединков во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.