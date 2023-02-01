Бывший игрок «Наполи» Гулам стал игроком «Анже»

Бывший алжирский защитник «Наполи» Фаузи Гулам стал игроком аутсайдера чемпионата Франции – «Анже». О сделке сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

Гулам был игроком «Наполи» восемь лет – с 2014 по 2022 год, в стан «адзурри» он попал из французского «Сент-Этьена». В конце прошлого сезона алжирец остался без клуба и в сезоне текущем нигде официально не играл.

Стоимость игрока, по версии Transfermarkt, упала до 1 млн евро. «Анже» на данный момент – главный кандидат на вылет в Лигу 2. У клуба всего восемь набранных очков за 20 встреч в чемпионате Франции, отставание от спасительного 16 места – 10 очков.