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Чемпионат Франции. Лига 1

Бывший игрок «Наполи» Гулам стал игроком «Анже»

01 Февраля 2023 • 01:04 Комментировать
Анже
...
Аяччо
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Через 18 ч. 39 мин.

Бывший алжирский защитник «Наполи» Фаузи Гулам стал игроком аутсайдера чемпионата Франции – «Анже». О сделке сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

Гулам был игроком «Наполи» восемь лет – с 2014 по 2022 год, в стан «адзурри» он попал из французского «Сент-Этьена». В конце прошлого сезона алжирец остался без клуба и в сезоне текущем нигде официально не играл.

Стоимость игрока, по версии Transfermarkt, упала до 1 млн евро. «Анже» на данный момент – главный кандидат на вылет в Лигу 2. У клуба всего восемь набранных очков за 20 встреч в чемпионате Франции, отставание от спасительного 16 места – 10 очков.

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Наполи Анже Фаузи Гулам Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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АНЖЕ АЯЧЧО
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