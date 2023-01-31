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Чемпионат Франции. Лига 1

Нападающий «Браги» Витинья перейдёт в «Марсель»

31 Января 2023 • 16:03 Комментировать
Нант
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Марсель
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01.02 21:00

Нападающий «Браги» Витинья продолжит карьеру в «Марселе», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли полного соглашения о трансфере, сумма которого составит примерно 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему португальцу также проявляли английские клубы «Брайтон» и «Саутгемптон».

В текущем сезоне Витинья провёл за «Брагу» 27 матчей, забив в них 13 голов и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Португалии в 15 миллионов евро.

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Марсель» набрал 43 очка и расположился на третьей строчке турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Брага Витинья Трансферы футбола - зима 2023
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