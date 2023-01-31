​Месси: «Я добился всего в своей карьере»

Лионель Месси долгое время не мог завоевать трофей со сборной Аргентины, но в 2021 году он выиграл Кубок Америки, а в 2022 году – чемпионат мира. Аргентинец высказался на этот счёт.

«Это замыкание цикла. Я добился с национальной сборной всего, о чём всегда мечтал. Я добился всего в своей карьере. Когда я начинал путь, то не предполагал, что всё это произойдёт со мной. Я не могу жаловаться, и я не могу просить больше. Мы выиграли Кубок Америки и чемпионат мира, ничего не осталось», - сказал Месси UrbanaPlay.

На клубном уровне Лионель Месси сейчас представляет «ПСЖ». Действующий контракт звёздного аргентинца рассчитан до конца нынешнего сезона.