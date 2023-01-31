Нападающий «Меца» Ибраима Ньяне присоединится к «Анже» в рамках пятимесячной аренды с правом выкупа. Об этом клуб из исторической области Анжу и департамента Мен и Луара на западе Франции объявил в социальных сетях.

Сообщается, что Ибраима Ньяне уже прибыл на тренировочную базу Анже и вскоре пройдёт медицинское обследование.

23-летний игрок молодёжной сборной Сенегала забил два гола в тринадцати играх за «Мец» в текущем сезоне. Он привлёк внимание многих специалистов, когда в возрасте 21 года забил шесть голов в трёх играх чемпионата Франции в сезоне 2020/21, включая хет-трик в ворота «Лорьяна».