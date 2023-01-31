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Чемпионат Франции. Лига 1

Обладатель «деревянной» медали ЧМ-2022 Буфаль может перейти в «Аль-Садд» слухи

31 Января 2023 • 09:39 Комментировать

Марокканский полузащитник Софьян Буфаль, который вместе со своей национальной сборной занял четвёртое место на чемпионате мира – 2022, может вернуться в Катар уже в качестве футболиста местного клуба «Аль-Садд». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

В данный момент 29-летний спортсмен выступает за клуб Лиги 1 «Анже».

Позиции обоих клубов и самого игрока по вопросу потенциального трансфера в данный момент неизвестны.

«Аль-Садд» в настоящее время, имея в своём активе 16 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Катара, отставая от лидера турнира «Аль-Духаиля» на десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Садд Анже Софьян Буфаль чемпионат Катара Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола - лето 2023
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