Марокканский полузащитник Софьян Буфаль, который вместе со своей национальной сборной занял четвёртое место на чемпионате мира – 2022, может вернуться в Катар уже в качестве футболиста местного клуба «Аль-Садд». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

В данный момент 29-летний спортсмен выступает за клуб Лиги 1 «Анже».

Позиции обоих клубов и самого игрока по вопросу потенциального трансфера в данный момент неизвестны.

«Аль-Садд» в настоящее время, имея в своём активе 16 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Катара, отставая от лидера турнира «Аль-Духаиля» на десять баллов.