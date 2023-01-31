Супруга Малиновского также вступилась за него после «инцидента» с Головиным

Мы уже сообщали о скандале, который устроили украинские «поклонники футбола» Руслану Малиновскому за то, что пожал руку российскому полузащитнику Александру Головину перед матчем с «Монако» - они вынудили Малиновского оправдываться и извиняться. Но за своего супруга решила вступиться и Роксана Малиновская:

- Во-первых, они не обнимались, а пересеклись после матча. Игрок «Монако» поприветствовал его, Руслан ответил. Не вижу ничего странного тут. Настоящие фаны футбола никогда не скажут моему супругу, что он «предатель». Всех, кто пытается хайпить на этом, кто оскорбляет, я отправлю в черный список. Не позволю дискредитировать своего мужа, - написала Роксана в социальных сетях.