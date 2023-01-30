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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Аль-Хиляль» готов сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в мире слухи

30 Января 2023 • 19:22 Комментировать

Переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» стал серьёзным толчком для футбола в Саудовской Аравии. Местные клубы имеют серьёзные финансовые возможности, и они будут продолжать стараться привлекать звёздных футболистов.

Как сообщает Sky Sports, «Аль-Хиляль» готов сделать Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Клуб может предложить аргентинцу более 200 миллионов фунтов в год. Это больше, чем Криштиану Роналду, если верить данным прессы, зарабатывает в «Аль-Насре».

В настоящий момент Лионель Месси выступает за «ПСЖ». Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль
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