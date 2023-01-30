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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси поделился трогательным посланием в прошлое, адресованным самому себе перед приездом в «Барселону»

30 Января 2023 • 18:18 Комментировать
Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился посланием, которое он, будучи чемпионом мира, теоретически хотел бы передать самому себе перед приездом в «Барселону» в детстве.

«Что сказал бы чемпион мира Месси только что приехавшему в «Барселону» Лионелю? Я бы сказал ему, что в будущем его ждёт нечто экстраординарное, чего он и представить себе не мог. Что у него будет очень красивый путь, с тяжёлыми моментами, которые ему придётся преодолеть. Но он никогда не откажется от своей мечты, потому что в конце концов он получит свою самую желанную награду. У его истории будет счастливый конец, прямо как в кино», — передаёт слова Месси TyC Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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