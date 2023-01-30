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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» не собирается отдавать Клосса в аренду

30 Января 2023 • 16:16 Комментировать
Нант
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Марсель
1 4.00 X 3.70 2 1.88
01.02 21:00

Французский «Марсель» этой зимой не собирается расставаться со своим защитником Жонатаном Клоссом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «провансальцы» не горят желанием отдавать француза в аренду.

Напомним, Клосс присоединился к «Марселю» летом из «Ланса». У футболиста также был вариант с «Челси», но Жонатана оттолкнула конкуренция с Рисом Джеймсом, вследствие чего защитник оказался на «Велодроме».

В нынешнем сезоне Клосс отметился  голом и семью результативными передачами в чемпионате Франции. В трансфере футболиста был заинтересован мадридский «Атлетико», но «Марсель» отказался отпускать Жонатана.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель жонатан клосс Трансферы футбола - зима 2023
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