«Марсель» не собирается отдавать Клосса в аренду

Французский «Марсель» этой зимой не собирается расставаться со своим защитником Жонатаном Клоссом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «провансальцы» не горят желанием отдавать француза в аренду.

Напомним, Клосс присоединился к «Марселю» летом из «Ланса». У футболиста также был вариант с «Челси», но Жонатана оттолкнула конкуренция с Рисом Джеймсом, вследствие чего защитник оказался на «Велодроме».

В нынешнем сезоне Клосс отметился голом и семью результативными передачами в чемпионате Франции. В трансфере футболиста был заинтересован мадридский «Атлетико», но «Марсель» отказался отпускать Жонатана.