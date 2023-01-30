В «ПСЖ» высказались о зимних трансферах

Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался касательно зимних трансферов клуба.

«Ведется работа над тем, чтобы подписать хотя бы одного нового футболиста. Сейчас у «ПСЖ» серьезные ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей. Однако мы хотим усилиться, но пока не знаю, сможем ли это сделать. Этим вопросом занимаются президент и спортивный директор, моя же задача готовить команду к матчам», - цитирует тренера RMC Sport.

Ранее сообщалось, что парижский гранд может подписать этой зимой защитника сборной Словакии и миланского «Интера» Милана Шкриньяра. «ПСЖ» готов заплатить за него 15 миллионов евро.