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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» высказались о зимних трансферах

30 Января 2023 • 09:47 Комментировать

Рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался касательно зимних трансферов клуба.

«Ведется работа над тем, чтобы подписать хотя бы одного нового футболиста. Сейчас у «ПСЖ» серьезные ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей. Однако мы хотим усилиться, но пока не знаю, сможем ли это сделать. Этим вопросом занимаются президент и спортивный директор, моя же задача готовить команду к матчам», - цитирует тренера RMC Sport.

Ранее сообщалось, что парижский гранд может подписать этой зимой защитника сборной Словакии и миланского «Интера» Милана Шкриньяра. «ПСЖ» готов заплатить за него 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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