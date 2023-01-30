«ПСЖ» победил лишь в одном из четырёх последних матчей Лиги 1

В рамках 20-го тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» в меньшинстве не смог удержать победу над «Реймсом» (1:1). Парижане пропустили ответный мяч в компенсированное время.

Стоит отметить, что у подопечных Кристофа Галтье просматривается неудачная полоса в Лиге 1 – парижане смогли одержать лишь одну победу в последних четырех поединках.

Несмотря на провальную серию, «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице местного чемпионата. Месси и компания с 48 баллами располагаются на первой строчке, опережая идущий вторым «Ланс» на три пункта.

Следующий матч «ПСЖ» сыграет против «Монпелье» в среду, 1 февраля.