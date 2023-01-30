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Чемпионат Франции. Лига 1

Украинский футболист: «Хотел бы сыграть против Месси»

30 Января 2023 • 07:24 Комментировать

Хавбек Георгий Судаков, который является игроком «Шахтёра», назвал футболиста, против которого хотел бы сыграть в очном поединке.

«Хотел бы сыграть против Месси. Для меня он делает нечто невероятное. Действительно ли так невозможно у него отобрать мяч или всё-таки можно», - приводит слова украинского полузащитника пресс-служба «горняков».

Месси выступает в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ». В составе сборной Аргентины 35-летний Лионель стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном поединке южноамериканцы победили французов (3:3, 4:2 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Шахтёр Донецк ПСЖ Георгий Судаков
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