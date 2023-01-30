Украинский футболист: «Хотел бы сыграть против Месси»

Хавбек Георгий Судаков, который является игроком «Шахтёра», назвал футболиста, против которого хотел бы сыграть в очном поединке.

«Хотел бы сыграть против Месси. Для меня он делает нечто невероятное. Действительно ли так невозможно у него отобрать мяч или всё-таки можно», - приводит слова украинского полузащитника пресс-служба «горняков».

Месси выступает в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ». В составе сборной Аргентины 35-летний Лионель стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном поединке южноамериканцы победили французов (3:3, 4:2 по пенальти).