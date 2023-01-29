Леклер: «Головин — основной игрок «Монако», клуб не хочет его отпускать»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказал мнение о российском хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Головин проводит свой самый стабильный сезон в составе «Монако». Он является бесспорным игроком основы. «Монако» не хочет продавать его, и если бы нашелся клуб, заинтересованный в нем, он стоил бы больших денег», — приводит слова Леклера издание «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что у Головина уже солидный возраст, поэтому ему может быть проблематично уйти в новый клуб, плюс ко всему он не замечен на международной арене, ведь сборная России не участвует в турнирах, а «Монако» не играет в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 27 матчей с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 22 миллиона евро.