Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Леклер: «Головин — основной игрок «Монако», клуб не хочет его отпускать»

29 Января 2023 • 17:21 Комментировать
Монако
...
Осер
01.02 23:00

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказал мнение о российском хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Головин проводит свой самый стабильный сезон в составе «Монако». Он является бесспорным игроком основы. «Монако» не хочет продавать его, и если бы нашелся клуб, заинтересованный в нем, он стоил бы больших денег», — приводит слова Леклера издание «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что у Головина уже солидный возраст, поэтому ему может быть проблематично уйти в новый клуб, плюс ко всему он не замечен на международной арене, ведь сборная России не участвует в турнирах, а «Монако» не играет в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 27 матчей с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 22 миллиона евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Жан-Филип Леклер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО ОСЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ницца Ницца
Лилль Лилль
1
0
3.20 3.40 2.31
Видео
95 мин
Страсбург Страсбург
Тулуза Тулуза
1
2
2.12 3.60 3.45
Видео
95 мин
Клермон Клермон
Нант Нант
0
0
2.55 3.30 2.90
Видео
Окончен
Брест Брест
Анже Анже
4
0
2.02 3.80 3.55
Видео
95 мин
Осер Осер
Монпелье Монпелье
0
2
2.33 3.45 3.15
Видео
29.01.23 в 19:05
Аяччо Аяччо
Лион Лион
4.00 3.60 1.95
Видео
29.01.23 в 22:45
ПСЖ ПСЖ
Реймс Реймс
1.26 7.00 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Января
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не отпустит Малкома в «ПСЖ» в аренду без права обязательного выкупа
17:21 · Франция. Лига 1
Леклер: «Головин — основной игрок «Монако», клуб не хочет его отпускать»
17:20 · Италия. Серия А
Шкриньяр: «Я подписал контракт с «ПСЖ»
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Стипиди – о слухах об интересе «ПСЖ» к Малкому: «Это фейки»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Игонин советует Малкому переходить в «ПСЖ»
16:54 · Франция. Лига 1
«Ницца» нанесла «Лиллю» первое поражение в новом году
15:53 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Уход Изидора — это потеря для «Локомотива»
15:36 · Франция. Лига 1
​Мостовой – о Головине: «Царь у нас в футболе был один»
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Переговоры «Лиона» и «Локомотива» по Изидору идут тяжело
14:41 · Россия. Премьер-лига
Малком хочет в «ПСЖ» - источник слухи
13:52 · Франция. Лига 1
​Украинский комментатор оскорбил Головина 3
12:48 · Россия. Премьер-лига
​«ПСЖ» не стал портить отношения с «Зенитом» из-за Малкома слухи
12:21 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил о трансфере Гюсто официально
11:15 · Нидерланды. Эредивизие
«Лион» подпишет игрока «Херенвена» Сарра
10:14 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» не отреагировал на предложение «Ноттингем Форест» по аренде Наваса
Все новости
Рекомендуем