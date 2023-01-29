​Мостовой – о Головине: «Царь у нас в футболе был один»

Сайт фанатов «Монако» назвал Александра Головина Царём. Комментарий на этот счёт дал Александр Мостовой, который имел такое же прозвище, когда в своё время выступал в Испании за «Сельту».

«Головин намного моложе меня. Проходит 15 лет, и эта фраза опять вылезает. Подумаешь, назвали его. Но лишний раз убеждаешься, что царь у нас был один в футболе. Его не просто так называли», - высказался Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Александр Головин проводит в «Монако» уже пятый сезон. За плечами 26-летнего полузащитника 158 матчей за клуб Лиги 1. В них Головин записал на свой счёт 21 гол и 31 результативный пас на партнёров.

На текущий момент «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции.