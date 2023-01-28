​Неймара вызывают в суд как свидетеля по делу об отмывании денег

В Бразилии в настоящий момент проходит расследование в отношении бизнесмена Эдуардо Родригеса Сильвы. Его обвиняют в ряде преступлений, в частности в отмывании денег. Как сообщает Metropoles, в качестве свидетеля по этому делу в суд вызовут звёздного футболиста Неймара. Несколько лет назад он приобрёл к Эдуардо Родригеса Сильвы цепочку из белого золота с бриллиантами. Стоимость изделия составила 106,4 тысячи бразильских реалов (чуть более 19 тысяч евро).

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В своё время за бразильца «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро.