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Чемпионат Франции. Лига 1

​Неймара вызывают в суд как свидетеля по делу об отмывании денег

28 Января 2023 • 17:27 Комментировать

В Бразилии в настоящий момент проходит расследование в отношении бизнесмена Эдуардо Родригеса Сильвы. Его обвиняют в ряде преступлений, в частности в отмывании денег. Как сообщает Metropoles, в качестве свидетеля по этому делу в суд вызовут звёздного футболиста Неймара. Несколько лет назад он приобрёл к Эдуардо Родригеса Сильвы цепочку из белого золота с бриллиантами. Стоимость изделия составила 106,4 тысячи бразильских реалов (чуть более 19 тысяч евро).

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В своё время за бразильца «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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