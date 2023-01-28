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Пирс Морган рассказал, в чём преимущество Роналду над Месси

28 Января 2023 • 14:29 Комментировать

После скандального интервью у Пирса Моргана Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед». Спустя месяц с лишним звёздный португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Журналист не считает, что интервью плохо повлияло на карьеру Роналду.

«После нашего интервью Роналду подписал крупнейший контракт в истории футбола и в 37 лет стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире», - сказал Морган Tatler.

«Преимущество Роналду над Месси, на мой взгляд, в том, что он всегда бросает вызов самому себе в новой стране и новой лиге. Футбол на Ближнем Востоке набирает обороны», - отметил известный журналист.

Стоит сказать, что Пирс Морган и Криштиану Роналду находятся в отличных отношениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Аль-Наср Пирс Морган
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