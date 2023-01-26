Будущее Лионеля Месси остаётся обсуждаемой темой. На фоне множества слухов испанское издание Sport исключает переход звёздного аргентинца в какой-то другой клуб. По данным источника, Месси проведёт в «ПСЖ» ещё как минимум два года, если не произойдёт ничего экстраординарного. Переговоры о подписании нового контракта продолжаются.

Отмечается, что ни один другой клуб, включая «Барселону», не делал серьёзного предложения Лионелю Месси.

За «ПСЖ» Лионель Месси выступает с лета 2021 года. Аргентинец перебрался во французский клуб как свободный агент после истечения срока контракта с «Барселоной».