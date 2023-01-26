Мбаппе признан лучшим игроком месяца в Лиге 1

Звездный нападающий Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ», признан лучшим футболистом чемпионата Франции в ноябре и декабре 2022 года. 24-летний форвард победил в голосовании на сайте профсоюза футболистов Франции.

В ноябре и декабре Мбаппе принял участие в трех поединках и отметился двумя забитыми мячами. Подопечные Кристофа Галтье одержали победы в этих матчах.

В текущем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 17 поединков, в которых забил 13 мячей (два – с пенальти) и сделал две результативные передачи.

По итогам 19 туров Лиги 1 парижский гранд набрал 47 баллов и занимает первое место в таблице.