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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе признан лучшим игроком месяца в Лиге 1

26 Января 2023 • 06:52 Комментировать

Звездный нападающий Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ», признан лучшим футболистом чемпионата Франции в ноябре и декабре 2022 года. 24-летний форвард победил в голосовании на сайте профсоюза футболистов Франции.

В ноябре и декабре Мбаппе принял участие в трех поединках и отметился двумя забитыми мячами. Подопечные Кристофа Галтье одержали победы в этих матчах.

В текущем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 17 поединков, в которых забил 13 мячей (два – с пенальти) и сделал две результативные передачи.

По итогам 19 туров Лиги 1 парижский гранд набрал 47 баллов и занимает первое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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