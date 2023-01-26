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Чемпионат Франции. Лига 1

Тимоти Веа намерен покинуть «Лилль»

26 Января 2023 • 04:17 Комментировать

После того, как ему удалось обратить на себя внимание в ходе катарского чемпионата мира, Тимоти Веа хочет покинуть «Лилль» - он считает, что перерос этот клуб. Сыном бывшего обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа интересуются как «Севилья», которая в настоящий момент является аутсайдером испанского чемпионата, там и менхенгладбахская «Боруссия» - впрочем, и ее дела в Бундеслиге идут не то чтобы совсем блестяще...

ем не менее, Веа-младший (а может, и старший тоже) считает, что в любом из этих клубов у него будет больше возможности для самореализации, нежели в «Лилле», который также сдал свои позиции во французском футболе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Севилья Боруссия Мёнхенгладбах Тимоти Веа Трансферы футбола - зима 2023
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