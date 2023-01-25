Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может быть возвращен в сборную Испании. Как информирует AS, новый главный тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте заинтересован в сотрудничестве с 36-летним ветераном.

В ближайшее время стороны проведут встречу, на которой обсудят возможный камбэк Серхио в ряды национальной команды. Не исключено, что Рамос будет включен в заявку сборной Испании на предстоящие поединки отбора чемпионата Европы – 2024 против Норвегии и Шотландии.

Добавим, что на счету опытного защитника 180 матчей за «красную фурию» и 23 забитых мяча.