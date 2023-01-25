​Месси и «ПСЖ»: Запланирована новая встреча

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в мире футбола. Как сообщает L’Equipe, на ближайшие недели запланирована новая встреча с участием отца футболиста, Хорхе Месси, и представителей «ПСЖ». На ней будет обсуждаться новый контракт 35-летнего аргентинца.

«ПСЖ» хочет подписать с Лионелем Месси новый контракт, а не реализовывать опцию продления прежнего договора. При этом в Париже должны помнить о правилах финансового fair play, ведь клуб уже сталкивался со штрафом со стороны УЕФА.

Отмечается, что Лионель Месси настроен продолжать играть в Европе. Аргентинец хочет побить рекорд Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов.