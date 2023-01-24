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Чемпионат Франции. Лига 1

На форварда «Локомотива» Изидора появился новый претендент

24 Января 2023 • 22:55 Комментировать
Страсбург
...
Тулуза
1 2.25 X 3.25 2 3.35
29.01 17:00

На форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора появился новый претендент из Лиги 1 – клуб «Страсбург». Об этом пишет L'Equipe.

Сообщается, что аутсайдер чемпионата Франции готов арендовать молодого игрока, пока – до конца текущего сезона.

Напомним, слухи о том, что Изидор может покинуть стан московского «Локомотива» появились в минувшие выходные. В числе основных претендентов на игрока рассматриваются сражающийся за попадание в еврокубки «Лорьян» и терпящий бедствие в Бундеслиге «Шальке 04».

Страсбург занимает в турнирной таблице Лиги 1 16-е место, обладая 15 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Страсбург Вильсон Изидор Трансферы футбола - зима 2023
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