На форварда «Локомотива» Изидора появился новый претендент

На форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора появился новый претендент из Лиги 1 – клуб «Страсбург». Об этом пишет L'Equipe.

Сообщается, что аутсайдер чемпионата Франции готов арендовать молодого игрока, пока – до конца текущего сезона.

Напомним, слухи о том, что Изидор может покинуть стан московского «Локомотива» появились в минувшие выходные. В числе основных претендентов на игрока рассматриваются сражающийся за попадание в еврокубки «Лорьян» и терпящий бедствие в Бундеслиге «Шальке 04».

Страсбург занимает в турнирной таблице Лиги 1 16-е место, обладая 15 очками.