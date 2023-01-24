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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» раскрыл планы в отношении Месси

24 Января 2023 • 11:59 Комментировать

Продолжаются переговоры между руководством «ПСЖ» и аргентинским нападающим Лионелем Месси и новом трудовом соглашении.

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Бен Джейкобс, в парижском гранде уверены, что сохранят 35-летнего форварда. «ПСЖ» рассчитывает заключить с Лионелем контракт на один год с возможностью пролонгации на сезон.

Сам Месси не против подписать новое соглашение, но пока не согласовал с клубом все детали сделки.

Срок действующего контракта между Лео и «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Лиги 1 аргентинец провел 15 матчей, отметившись восемью забитыми мячами и десятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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