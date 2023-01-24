«ПСЖ» раскрыл планы в отношении Месси

Продолжаются переговоры между руководством «ПСЖ» и аргентинским нападающим Лионелем Месси и новом трудовом соглашении.

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Бен Джейкобс, в парижском гранде уверены, что сохранят 35-летнего форварда. «ПСЖ» рассчитывает заключить с Лионелем контракт на один год с возможностью пролонгации на сезон.

Сам Месси не против подписать новое соглашение, но пока не согласовал с клубом все детали сделки.

Срок действующего контракта между Лео и «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Лиги 1 аргентинец провел 15 матчей, отметившись восемью забитыми мячами и десятью ассистами.