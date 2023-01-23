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Чемпионат Франции. Лига 1

​Во Франции опровергают новость о нежелании Месси продлевать контракт с «ПСЖ» слухи

23 Января 2023 • 18:59 Комментировать

Будущее звёздного Лионеля Месси остаётся обсуждаемой темой. В понедельник в СМИ появилась информация о том, что аргентинский нападающий передумал продлевать контракт с «ПСЖ» после триумфа на чемпионате мира.

Впрочем, журналист RMC Sport Артур Перро в социальных сетях сообщил, что новость из Испании является фейковой.

Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. С тех пор нападающий провёл за парижан 55 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 29 результативных передач на партнёров. В декабре появлялась информация о том, что Месси дал принципиальное согласие на продление контракта в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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