Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Учитывая ситуацию, частое появление слухов о будущем звёздного аргентинца является нормальным явлением. Журналист Херард Ромеро в программе Jijantes озвучил свой инсайд. Так, Месси не собирается продлевать трудовое соглашение с «ПСЖ». По данным источника, успех со сборной Аргентины на чемпионате мира заставил 35-летнего игрока изменить своё решение.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Лионель Месси на словах уже согласился продлить контракт с «ПСЖ». При этом недавно появлялись слухи о том, что аргентинец может оказаться в Саудовской Аравии.