Фигуристка Медведева назвала своего любимого футболиста

Известная российская фигуристка Евгения Медведева рассказал о своем любимом футболисте. Она выделила аргентинского нападающего Лионеля Месси, играющего за французский «ПСЖ».

«Мой любимый футболист? В мировом футболе это Лионель Месси», - передает слова Медведевой пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, что Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном поединке «альбиселесте» победили национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

35-летний Лионель был признан лучшим игроком турнира. На счету форварда семь забитых мячей и три голевые передачи.