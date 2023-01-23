Мбаппе повторил скандальный жест Эмилиано Мартинеса

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе повторил скандальный жест аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса, сделанный после финала чемпионата мира – 2022.

Как информирует Sportbible, 24-летний француз имитировал этот жест с предметом, похожим на кубок, покидая тренировочную базу команды. Напомним, что во время награждения после финала ЧМ-2022 Мартинес приложил «Золотую перчатку» к своему паху.

Напомним, что финальный матч чемпионата мира в Катаре Аргентина - Франция закончился победой южноамериканской сборной в серии пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3.