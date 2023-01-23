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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе повторил скандальный жест Эмилиано Мартинеса

23 Января 2023 • 06:59 Комментировать

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе повторил скандальный жест аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса, сделанный после финала чемпионата мира – 2022.

Как информирует Sportbible, 24-летний француз имитировал этот жест с предметом, похожим на кубок, покидая тренировочную базу команды. Напомним, что во время награждения после финала ЧМ-2022 Мартинес приложил «Золотую перчатку» к своему паху.

Напомним, что финальный матч чемпионата мира в Катаре Аргентина - Франция закончился победой южноамериканской сборной в серии пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе
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