Защитник Кики Куяте перебрался из «Метца» в «Монпелье». Об этом «паладины» сообщили на своем официальном сайте.

Трудовое соглашение 25-летнего футболиста с новым клубом будет действовать до лета 2026 года. Защитник будет выступать под четвертым игровым номером. По информации СМИ, сумма сделки составила 6 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Куяте принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

«Монпелье» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков после 19 туров.