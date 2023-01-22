Нападающий «Лиона» Токо-Экамби согласовал персональные условия с «Ренном» и «Аль-Шабабом»

Французский и камерунский нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби согласовал персональные условия с «Ренном» и саудовским клубом «Аль-Шабаб». Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее, 21 января, Foot Mercato информировал о том, что «Аль-Шабаб» сделал предложение «Лиону» по универсальному форварду.

Камерунец выступает за «Лион» с 2020 года, за это время он забил 32 гола и отдал 15 передач в 92 играх Лиги 1.

Помимо «Аль-Шабаба» активный диалог с игроком также ведёт и французский «Ренн».

Сообщается, что «Лион» установил ценник в семь миллионов евро за своего форварда, включая бонусы. «Ренн» желает подписать шестимесячный договор аренды без дополнительных условий, в то время как «Аль-Шабаб» настаивает на договоре аренды, оцениваемой в два миллиона евро, с возможностью выкупа за два миллиона евро.

Издание добавляет, что Токо-Экамби отказался от перспективы играть за команды АПЛ, борющиеся за выживание, такие как «Саутгемптон» и «Эвертон».