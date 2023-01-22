В Саудовской Аравии высказались о трансфере Месси

Генсек федерации футбола Саудовской Аравии Ибрагим Алкассим поделился мнением о возможном трансфере аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Пока мне ничего неизвестно по этому поводу. Хотя не буду скрывать, что мы хотели бы видеть Лионеля в Саудовской Аравии. Наша идея состоит в том, чтобы улучшать футбол в стране. Поэтому хотим, чтобы Месси и Роналду снова играли вместе в одной лиге», - передает слова Алкассима газета Marca.

Роналду пополнил ряды «Аль-Насра» в конце прошлого года, заключив с клубом контракт на два с половиной года. Согласно условиям соглашения, заработная плата 37-летнего португальца составит 200 миллионов евро в год.