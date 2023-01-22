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Чемпионат Франции. Лига 1

Игрок «ПСЖ» признан лучшим арабским спортсменом 2022 года

22 Января 2023 • 08:51 Комментировать

Марокканский защитник Ашраф Хакими, выступающий за французский «ПСЖ», признан лучшим арабским спортсменом по итогам 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте парижского гранда.

24-летнему игроку вручили специальную награду во время церемонии Joy Awards, которая прошла накануне в Эр-Рияде.

В прошлом году Хакими дошел со сборной Марокко до полуфинала чемпионата мира – 2022, где африканцы потерпели поражение от французов со счетом 0:2. Вместе с «ПСЖ» Ашраф выиграл Лигу 1 и Суперкубок в прошлом году.

В текущем сезоне защитник поучаствовал в 17 матчах Лиги 1, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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