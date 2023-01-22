Игрок «ПСЖ» признан лучшим арабским спортсменом 2022 года

Марокканский защитник Ашраф Хакими, выступающий за французский «ПСЖ», признан лучшим арабским спортсменом по итогам 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте парижского гранда.

24-летнему игроку вручили специальную награду во время церемонии Joy Awards, которая прошла накануне в Эр-Рияде.

В прошлом году Хакими дошел со сборной Марокко до полуфинала чемпионата мира – 2022, где африканцы потерпели поражение от французов со счетом 0:2. Вместе с «ПСЖ» Ашраф выиграл Лигу 1 и Суперкубок в прошлом году.

В текущем сезоне защитник поучаствовал в 17 матчах Лиги 1, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.