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Чемпионат Франции. Лига 1

«Тулуза» проявляет интерес к полузащитнику клуба Черчесова

22 Января 2023 • 07:19 Комментировать

Французская «Тулуза» проявляет интерес к полузащитнику национальной сборной Туниса и венгерского «Ференцвароша» Аиссе Лаидуни. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, хоть никаких конкретных предложений от венгерской команды в данный момент ещё не поступало, в услугах североафриканца заинтересованы также несколько клубов из Испании и Германии. Это обстоятельство может заставить венгерскую сторону действовать быстрее.

26-летний футболист выступает за «Ференцварош» с 2020 года.

«Тулуза» в данный момент располагается на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Тулуза Станислав Черчесов Трансферы футбола - зима 2023 Аисса Лаидуни
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