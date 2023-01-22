«Тулуза» проявляет интерес к полузащитнику клуба Черчесова

Французская «Тулуза» проявляет интерес к полузащитнику национальной сборной Туниса и венгерского «Ференцвароша» Аиссе Лаидуни. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, хоть никаких конкретных предложений от венгерской команды в данный момент ещё не поступало, в услугах североафриканца заинтересованы также несколько клубов из Испании и Германии. Это обстоятельство может заставить венгерскую сторону действовать быстрее.

26-летний футболист выступает за «Ференцварош» с 2020 года.

«Тулуза» в данный момент располагается на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Франции.