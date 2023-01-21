Защитник сборной Украины Соболь может перейти из «Брюгге» в «Страсбург»

Защитник национальной сборной Украины и бельгийского «Брюгге» Эдуард Соболь может перейти из действующей команды-чемпиона Лиги Жюпиле во французский «Страсбург». Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Одной из причин является сокращение игрового времени украинца с момента подписания летом прошедшего года нидерландского спортсмена Бьорна Мейера. В текущем сезоне защитник провёл на поле девять матчей в чемпионате Бельгии и забил один гол.

Эдуард Соболь является трёхкратным чемпионом Бельгии в составе «Брюгге» и двукратным чемпионом Украины в составе донецкого «Шахтёра». Также игрок принимал участие на чемпионате Европы – 2020.