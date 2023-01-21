Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Защитник сборной Украины Соболь может перейти из «Брюгге» в «Страсбург»

21 Января 2023 • 07:51 Комментировать

Защитник национальной сборной Украины и бельгийского «Брюгге» Эдуард Соболь может перейти из действующей команды-чемпиона Лиги Жюпиле во французский «Страсбург». Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Одной из причин является сокращение игрового времени украинца с момента подписания летом прошедшего года нидерландского спортсмена Бьорна Мейера. В текущем сезоне защитник провёл на поле девять матчей в чемпионате Бельгии и забил один гол.

Эдуард Соболь является трёхкратным чемпионом Бельгии в составе «Брюгге» и двукратным чемпионом Украины в составе донецкого «Шахтёра». Также игрок принимал участие на чемпионате Европы – 2020.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Сборная Украины Эдуард Соболь Страсбург Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Января
07:51 · Франция. Лига 1
Защитник сборной Украины Соболь может перейти из «Брюгге» в «Страсбург»
05:49 · Франция. Кубок
Дрогба отреагировал на суровую дисквалификацию Байи
01:04 · Франция. Кубок
«Марсель» переиграл «Ренн» в 1/16 финала Кубка
00:38 · Италия. Серия А
​«Рома» нашла замену Дзаньоло во Франции
00:18 · Италия. Серия А
​Во Франции запретили трансляции матчей «Аталанты»
00:07 · Франция. Лига 1
Игрок сборной Мали поднялся из Лиги 2 в Лигу 1 посреди сезона
20 Января
22:32 · Англия. Чемпионшип
Клуб Лиги 2 арендовал вратаря молодёжной сборной Франции у «Бристоль Сити»
22:16 · Италия. Серия А
Последний клуб Лиги 1 интересуется бывшим игроком «Наполи»
22:05 · Франция. Лига 1
«Тулуза» близка к подписанию молодого нападающего Хамулича
21:52 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Возможно, в Лиге 1 Кофрие может показать своё мастерство»
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Лорьян» хочет подписать полузащитника «Саутгемптона» и сборной Мали Дженепо
21:36 · Франция. Лига 1
«Лилль» намерен подписать голкипера «Осера» Костиля
19:51 · Франция. Лига 1
​Рамос может остаться в «ПСЖ»
17:54 · Англия. Премьер-лига
Мбабу интересуются клубы из Франции и Германии слухи
17:32 · Италия. Серия А
​Шкриньяр согласился на переход в «ПСЖ» 2 слухи
Все новости
Рекомендуем