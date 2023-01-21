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Чемпионат Франции. Лига 1

Игрок сборной Мали поднялся из Лиги 2 в Лигу 1 посреди сезона

21 Января 2023 • 00:07 Комментировать

Защитник национальной сборной Мали Бубакар Куяте перешёл из клуба Лиги 2 «Мец» в клуб элитного французского дивизиона «Монпелье», сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Об этом сообщается на официальном сайте клуба Лиги 1.

Малиец подписал соглашение, согласно которому он будет игроком «Монпелье» в течение трёх с половиной лет.

25-летний футболист покидает команду из Лотарингии, проведя в её футболке 74 матча в трёх кампаниях и дважды забив в двух предыдущих сезонах в высшем дивизионе.

«Мец» в данный момент – третий клуб Лиги 2, «Монпелье» располагается на 15 позиции в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
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