Игрок сборной Мали поднялся из Лиги 2 в Лигу 1 посреди сезона

Защитник национальной сборной Мали Бубакар Куяте перешёл из клуба Лиги 2 «Мец» в клуб элитного французского дивизиона «Монпелье», сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Об этом сообщается на официальном сайте клуба Лиги 1.

Малиец подписал соглашение, согласно которому он будет игроком «Монпелье» в течение трёх с половиной лет.

25-летний футболист покидает команду из Лотарингии, проведя в её футболке 74 матча в трёх кампаниях и дважды забив в двух предыдущих сезонах в высшем дивизионе.

«Мец» в данный момент – третий клуб Лиги 2, «Монпелье» располагается на 15 позиции в Лиге 1.