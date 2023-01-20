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Чемпионат Франции. Лига 1

«Тулуза» близка к подписанию молодого нападающего Хамулича

20 Января 2023 • 22:05 Комментировать

Согласно информации La Dépêche du Midi, клуб Лиги 1 «Тулуза» близок к тому, чтобы подписать 22-летнего голландско-боснийского нападающего Саида Хамулича из польского клуба «Сталь», город Мелец.

Сообщается, что представители «Тулузы» восхищены как недавней формой Хамулича, так и его игрой в целом в этом сезоне – на счету спортсмена шесть голов и две голевых передачи в последних семи матчах чемпионата Польши. Он также является одним из лучших бомбардиров этого сезона в Экстраклассе, высшей лиге Польши, с девятью голами и четырьмя передачами в 17 матчах.

Ранее он играл в литовской и болгарской лигах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Трансферы футбола - зима 2023 Саид Хамулич Сталь Мелец
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