«Тулуза» близка к подписанию молодого нападающего Хамулича

Согласно информации La Dépêche du Midi, клуб Лиги 1 «Тулуза» близок к тому, чтобы подписать 22-летнего голландско-боснийского нападающего Саида Хамулича из польского клуба «Сталь», город Мелец.

Сообщается, что представители «Тулузы» восхищены как недавней формой Хамулича, так и его игрой в целом в этом сезоне – на счету спортсмена шесть голов и две голевых передачи в последних семи матчах чемпионата Польши. Он также является одним из лучших бомбардиров этого сезона в Экстраклассе, высшей лиге Польши, с девятью голами и четырьмя передачами в 17 матчах.

Ранее он играл в литовской и болгарской лигах.