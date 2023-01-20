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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» намерен подписать голкипера «Осера» Костиля

20 Января 2023 • 21:36 Комментировать

Как сообщает L’Équipe, «Лилль» намеревается подписать голкипера «Осера» Бенуа Костиля.

35-летний игрок присоединился к «Осеру» только прошедшим летом, а уже теперь близок к подписанию контракта с «Лиллем» на полтора года.

Если переговоры пройдут успешно, Костиль может подписать контракт с «Лиллем» уже в ближайшие выходные. Француз провёл в текущем сезоне 19 матчей за «Осер» и пропустил за это время 41 гол.

В данный момент «Осер» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, при этом разница забитых и пропущенных мячей команды составляет минус 25.

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Евро-Футбол.Ру,
Осер Лилль Бенуа Костиль Трансферы футбола - зима 2023
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