«Лилль» намерен подписать голкипера «Осера» Костиля

Как сообщает L’Équipe, «Лилль» намеревается подписать голкипера «Осера» Бенуа Костиля.

35-летний игрок присоединился к «Осеру» только прошедшим летом, а уже теперь близок к подписанию контракта с «Лиллем» на полтора года.

Если переговоры пройдут успешно, Костиль может подписать контракт с «Лиллем» уже в ближайшие выходные. Француз провёл в текущем сезоне 19 матчей за «Осер» и пропустил за это время 41 гол.

В данный момент «Осер» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, при этом разница забитых и пропущенных мячей команды составляет минус 25.