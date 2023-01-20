«Лилль» намерен подписать голкипера «Осера» Костиля

Как сообщает L’Équipe, «Лилль» намеревается подписать голкипера «Осера» Бенуа Костиля.
35-летний игрок присоединился к «Осеру» только прошедшим летом, а уже теперь близок к подписанию контракта с «Лиллем» на полтора года.
Если переговоры пройдут успешно, Костиль может подписать контракт с «Лиллем» уже в ближайшие выходные. Француз провёл в текущем сезоне 19 матчей за «Осер» и пропустил за это время 41 гол.
В данный момент «Осер» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, при этом разница забитых и пропущенных мячей команды составляет минус 25.
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