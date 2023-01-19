​Месси и Роналду обнялись

В четверг проходит товарищеский матч между «ПСЖ» и звёздами саудовских «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». В социальных сетях фанаты активно обсуждают кадры с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец и португалец сначала пожали руки, а затем обняли друг друга. Как видим, никакой вражды между главными футбольными звёздами последних 15-17 лет нет – Месси и Роналду уважают друг друга.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Лионель Месси уже полтора сезона выступает за «ПСЖ».

Следить за звёздным матчем с участием Криштиану Роналду и Лионеля Месси можно в текстовой трансляции.