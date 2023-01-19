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Чемпионат Франции. Лига 1

​Эффектный гол сына Месси попал на видео видео

19 Января 2023 • 17:31 Комментировать

У Тьяго Месси, старшего сына Лионеля Месси, есть все шансы пойти по стопам отца. 10-летний парень уже сейчас забивает на тренировках детской команды эффектные голы. Один из них попал на видео и был опубликован в социальных сетях.

 

Лионель Месси по ходу своей карьеры семь раз завоёвывал «Золотой мяч». Недавно аргентинец покорил важную вершину, став чемпионом мира со своей сборной. В финале мундиаля в Катаре «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти.

На клубном уровне Лионель Месси представляет «ПСЖ». Действующий контракт нападающего с грандом Лиги 1 рассчитан до конца сезона 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Тьяго Месси
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