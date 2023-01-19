Булыкин назвал футболиста, которого признают лучшим в 2022 году

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о том, кого считает лучшим игроком 2022 года.

«Думаю, объявят Месси. Он выиграл чемпионат мира, добился своих целей. Это тоже сильно влияет на выбор лучшего игрока», - передает слова Булыкина издание «Чемпионат».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале мундиаля – 2022 южноамериканцы победили команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель был признан лучшим футболистом турнира, забив семь голов и отдав три результативные передачи.

В текущем сезоне Лиги 1 Месси провел 15 матчей, записав на свой счет восемь забитых мячей и десять ассистов.