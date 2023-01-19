Червиченко выбрал лучшего футболиста 2022 года

Андрей Червиченко, ранее занимавший пост президента московского «Спартака», высказался о форварде Лионеле Месси, выигравшем чемпионат мира – 2022 со сборной Аргентины.

«Кто должен стать лучшим игроком 2022 года? Думаю, тут вопросов быть не может - Месси. Человек, который выиграл все, другого такого нет. И вряд ли в скором времени такой будет», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира – 2022. 35-летний нападающий отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Лионель принял участие в 15 встречах, забил восемь голов и отдал десять ассистов.