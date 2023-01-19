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Чемпионат Франции. Лига 1

Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 назвала лучшего футболиста мира - это не Месси и Мбаппе

19 Января 2023 • 08:16 Комментировать (1)

Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль, которую многие называли самой сексуальной фанаткой чемпионата мира – 2022, рассказала, кого считает лучшим футболистом мира.

В социальных сетях у девушки поинтересовались, кого он считает лучшим: Килиана Мбаппе или Лионеля Месси. Кнолль не проголосовала ни за француза, ни за аргентинца, заявив, что лучшим футболистом мира является португалец Криштиану Роналду.

Напомним, что 37-летний нападающий в конце 2022 года перебрался в Саудовскую Аравию, подписав контракт на два с половиной года с «Аль-Насром». Его заработная плата в новом клубе составит 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Ивана Кнолль
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Комментарии (1)
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ингерман
19 Января 2023 в 09:14
ай женщину не абманешь, она серцем видит.. А-ха-ха-ха! )))
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