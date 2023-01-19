«ПСЖ» нацелился на призёра чемпионата мира - 2022

Хорватский хавбек Ловро Майер, правам на которого владеет «Ренн», может перебраться в другой французский клуб. Заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет столичный «ПСЖ».

Согласно данным Index, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш провел встречу с агентом игрока, на которой стороны обсудили детали возможного сотрудничества. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Напомним, что Ловро стал бронзовым призером чемпионата мира – 2022 в составе сборной Хорватии.

Трудовое соглашение хорватского полузащитника с «Ренном» рассчитано до окончания сезона-2026/2027.