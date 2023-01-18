На матч команд Месси и Роналду продан билет за сумасшедшие деньги

В ближайшее время состоится товарищеская встреча объединенной команды «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против французского «ПСЖ». Как сообщил посредством соцсетей председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, бизнесмен Мушраф аль-Гамди приобрел билет на этот матч за 2,5 миллиона евро.

Потраченная сумма пойдет на саудовскую государственную благотворительную организацию Ehsan. Купленный билет позволит бизнесмену наблюдать за игрой с вип-ложи, а после окончания встречи получить проход в раздевалку команд, где он сможет пообщаться с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Матч состоится в четверг, 19 января.