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Чемпионат Франции. Лига 1

На матч команд Месси и Роналду продан билет за сумасшедшие деньги

18 Января 2023 • 12:14 Комментировать (1)

В ближайшее время состоится товарищеская встреча объединенной команды «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против французского «ПСЖ». Как сообщил посредством соцсетей председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, бизнесмен Мушраф аль-Гамди приобрел билет на этот матч за 2,5 миллиона евро.

Потраченная сумма пойдет на саудовскую государственную благотворительную организацию Ehsan. Купленный билет позволит бизнесмену наблюдать за игрой с вип-ложи, а после окончания встречи получить проход в раздевалку команд, где он сможет пообщаться с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Матч состоится в четверг, 19 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Аль-Наср Мушраф аль-Гамди
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18 Января 2023 в 12:48
Вот резвятся то арабы)
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