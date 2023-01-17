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Чемпионат Франции. Лига 1

Футболка Месси стала самой дорогой на аукционе «ПСЖ»

17 Января 2023 • 09:41 Комментировать

В «ПСЖ» была запущена система аукциона футболок футболистов, об этом рапортуют журналисты Le Parisien.

Как сообщает источник, самой дорогой стала футболка аргентинского нападающего Лионеля Месси с поединка против «Анже» (2:0). Она была продана за 43623 евро.

На аукционе также были проданы еще 16 футболок. Экипировка Килиана Мбаппе с матчей против «Ланса» и «Страсбурга» обошлась покупателям в 14 и 15 тысяч евро соответственно. Майка бразильского нападающего Неймара ушла с молотка за 7,9 тысячи евро.

По итогам 19 туров Лиги 1 «ПСЖ» занимает первое место с 3-очковым отрывом от идущего вторым «Ланса».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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