«ПСЖ» получит большие деньги за матч с командой Роналду

Французский «ПСЖ» в скором времени проведет товарищеский поединок против лучших футболистов клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Как стало известно журналистам Lequipe, парижский гранд получит серьезное вознаграждение за этот спарринг. Чемпион Франции заработает за платную трансляцию противостояния десять миллионов евро.

Матч между «ПСЖ» и объединенной командой из Саудовской Аравии состоится в четверг, 19 января. Встреча пройдет в городе Эр-Рияд.

Напомним, что за звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» сыграет португальский нападающий Криштиану Роналду. Он будет капитаном команды.