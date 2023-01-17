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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» получит большие деньги за матч с командой Роналду

17 Января 2023 • 09:15 Комментировать

Французский «ПСЖ» в скором времени проведет товарищеский поединок против лучших футболистов клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Как стало известно журналистам Lequipe, парижский гранд получит серьезное вознаграждение за этот спарринг. Чемпион Франции заработает за платную трансляцию противостояния десять миллионов евро.

Матч между «ПСЖ» и объединенной командой из Саудовской Аравии состоится в четверг, 19 января. Встреча пройдет в городе Эр-Рияд.

Напомним, что за звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» сыграет португальский нападающий Криштиану Роналду. Он будет капитаном команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Аль-Наср
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